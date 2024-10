Linkiesta.it - Annaëlle e Stefano, il catering giovane e transnazionale che funziona

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lei si chiama, ha 28 anni ed è parigina. Lui si chiama, ha 30 anni ed è bolognese. Si incontrano in Québec qualche anno fa nell’àmbito di un programma di scambio studentesco. Si innamorano. Fin qui nulla di strano né di particolarmente originale.ha in tasca una laurea in ingegneria gestionale,sta finendo gli studi nel settore della moda. Poi lei si allontana dal mondo delle passerelle e dei photo-shooting e porta a casa un master di gestione d’impresa.decide di lasciare Bologna e di trasferirsi nella capitale francese; inizia a lavorare nel tech. Ben presto però la passione per l’Italia, per i suoi paesaggi, per la sua gente, per i suoi aromi e sapori travolge la coppia.