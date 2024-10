Donnapop.it - Angelina Mango preoccupa i fan: avete visto i suoi ultimi video? Cosa sta succedendo alla cantante?

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) I fan disono moltoti per la: glifanno emergere dei quesiti; sta bene?le sta? La giovane artista sta vivendo un momento d’oro: la sua carriera è in continua crescita e dopo aver vinto Amici e poi il Festival di Sanremo, il suo successo è ormai esploso in maniera repentina., come tutti i ragazzi della sua età , è molto attiva sui social, sebbene cerchi sempre di far parlare la musica al suo posto e non la sua vita privata. Tramite glicaricati su TikTok, però, ha fattore i fan: perché? Secondo alcuni, in effetti,starebbe dimagrendo a vista d’occhio.