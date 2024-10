Davidemaggio.it - Amici 24, anticipazioni quarta puntata: torna Arisa

(Di giovedì 17 ottobre 2024) E’ stata registrata oggi pomeriggio ladi24, in onda domenica 20 ottobre alle 14 su Canale 5. Ecco chi sono gli ospiti e come sono andate le sfide e le gare previste.24: gli ospiti Maria De Filippi ha accolto in studio. L’ex professoressa di, oltre a cantare, è stata anche giudice della gara di canto, mentre per il ballo è stata chiamata Rossella Brescia. Ospite anche Diana Del Bufalo.24: le sfide e le gare Durante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – le due sfide hanno visto la cantante Senza Cri e la ballerina Teodora confermare il proprio banco nella classe. Per quanto riguardo le gare, a finire in sfida sono TrigNO per il canto (allievo di Anna Pettinelli) e Rebecca per il ballo (di Deborah Lettieri).