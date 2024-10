Al via la quarta edizione di GialappaShow: le novità (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’appuntamento è su TV8 dal 21 ottobre La quarta edizione della GialappaShow torna su TV8 dal 21 ottobre, ogni lunedì alle 21.30, con un cast ricco e nuove esilaranti imitazioni. Confermato alla conduzione, ancora una volta il Mago Forest. Poi, il programma vedrà la partecipazione speciale di Laura Pausini nella prima puntata. Tra le new entry del cast ci sono Herbert Ballerina e Giovanni Vernia, che interpreterà Jannik Sinner e Fabrizio Corona. Il cast comico confermato include Marcello Cesena, Ubaldo Pantani, Max Giusti, Brenda Lodigiani, e Toni Bonji, con nuovi personaggi e sketch, come “Case che non ti puoi permettere” e “Geoflop”. Inoltre, non mancheranno i commenti ironici della Gialappa’s Band sui programmi TV e il calcio internazionale. La musica avrà un ruolo centrale, con esibizioni curate dai Neri per Caso e dal Maestro Vittorio Cosma. 361magazine.com - Al via la quarta edizione di GialappaShow: le novità Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’appuntamento è su TV8 dal 21 ottobre Ladellatorna su TV8 dal 21 ottobre, ogni lunedì alle 21.30, con un cast ricco e nuove esilaranti imitazioni. Confermato alla conduzione, ancora una volta il Mago Forest. Poi, il programma vedrà la partecipazione speciale di Laura Pausini nella prima puntata. Tra le new entry del cast ci sono Herbert Ballerina e Giovanni Vernia, che interpreterà Jannik Sinner e Fabrizio Corona. Il cast comico confermato include Marcello Cesena, Ubaldo Pantani, Max Giusti, Brenda Lodigiani, e Toni Bonji, con nuovi personaggi e sketch, come “Case che non ti puoi permettere” e “Geoflop”. Inoltre, non mancheranno i commenti ironici della Gialappa’s Band sui programmi TV e il calcio internazionale. La musica avrà un ruolo centrale, con esibizioni curate dai Neri per Caso e dal Maestro Vittorio Cosma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la quarta edizione di GialappaShow : gli ospiti - . Il cast comico confermato include Marcello Cesena, Ubaldo Pantani, Max Giusti, Brenda Lodigiani, e Toni Bonji, con nuovi personaggi e sketch, come “Case che non ti puoi permettere” e “Geoflop”. Poi, il programma vedrà la partecipazione speciale di Laura Pausini nella prima puntata. 30, con un cast ricco e nuove esilaranti imitazioni. (361magazine.com)

Zero lancia la quarta edizione del programma di accelerazione : l'obiettivo è sviluppare le migliori startup Cleantech - È possibile presentare la candidatura fino al prossimo 13 novembre, accedendo al sito internet zeroacceleratorcleantech. Possono candidarsi alla call di Zero tutte le startup Cleantech con soluzioni innovative software (in presenza di MVP funzionate) o hardware (in presenza di un prototipo funzionante e una roadmap definita per la produzione industriale) nei seguenti settori: fonti di energia ... (Liberoquotidiano.it)

Biennale MArteLive : quarta edizione di #ALTRNTV - Il 3 al Monk l’atteso concerto di Shabaka Hutchings, figura centrale della new wave del jazz britannico, noto per la sua fusione tra sperimentazione retro-futurista e una ricerca delle radici africane e caraibiche. Gran finale all’Angelo Mai il 14 dicembre con il live di Orion e del duo Desire dal Canada, composto dal guru del synth pop Johnny Jewel, fondatore della label cult Italians Do It ... (Funweek.it)