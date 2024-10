Calciomercato.it - Addio Calabria, il Milan a caccia del nuovo terzino | CM.IT

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Davideè sempre più lontano dal. Il difensore ha un contratto in scadenza a giugno: il Diavolo adel sostituto E’ ancora tutto bloccato per il rinnovo di Davide. Per ilil prolungamento delitaliano non è una priorità e una separazione nel 2025 è sempre più probabile. Davide(LaPresse) –Live.itII contratto, d’altronde, è in scadenza fra meno di un anno e non da escludere che il calciatore possa fare le valigie già durante il mercato di gennaio. Il Galatasaray lo accoglierebbe ben volentieri, mapreferirebbe altre destinazione, restando magari in Italia. E’ presto, però, per capire dove giocherà il, che coltiva ancora un piccola speranza di convincere il. Non gli resta molto tempo, ma ci proverà, anche perché Emerson Royal, fin qui, non è certo diventato un titolarissimo inamovibile.