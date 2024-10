XFactor, i Punkcake si giocano un posto nel Live Show (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ultimo step di selezioni a X Factor 2024: giovedì 17 ottobre su Sky e in streaming su Now arriva il momento degli Home Visit. È la fase conclusiva delle selezioni, per lo Show Sky Original prodotto da Fremantle. Si tratta del momento decisivo in cui i 4 giudici dovranno individuare i 12 Arezzonotizie.it - XFactor, i Punkcake si giocano un posto nel Live Show Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ultimo step di selezioni a X Factor 2024: giovedì 17 ottobre su Sky e in streaming su Now arriva il momento degli Home Visit. È la fase conclusiva delle selezioni, per loSky Original prodotto da Fremantle. Si tratta del momento decisivo in cui i 4 giudici dovranno individuare i 12

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X-Factor 2024, il momento della verità: arriva la temuta Home Visit - la fase conclusiva delle selezioni per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, il momento decisivo in cui i 4 giudici dovranno individuare i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show, che ... (serial.everyeye.it)

A X Factor è tempo degli Home Visit - Ultimo fuochi di selezioni a X Factor 2024: giovedì 17 ottobre su Sky e su NOW arriva il momento degli Home Visit. (metronews.it)

X Factor 2024, é tempo di Home Visit su Sky Uno - Ultimo step di selezioni a X Factor 2024 : giovedì 17 ottobre su Sky e in streaming su NOW arriva il momento degli Home Visit. È la fase conclusiva delle selezioni, per lo show Sky Original prodotto d ... (teleblog.it)