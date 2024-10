WWE: Debutto e prima vittoria per Stephanie Vaquer. Ad Halloween Havoc farà coppia con Giulia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa notte ad NXT è arrivato il tanto atteso Debutto sul ring di Stephanie Vaquer. La cilena è stata una delle grandi firme di quest’estate targate Shawn Michaels e sembra destinata a prendersi la scena femminile di NXT e un domani anche quella del main roster grazie al suo grande talento. Talento che il pubblico del Performance Center ha potuto apprezzare dal vivo per la prima volta questa notte, quando l’ex campionessa CMLL ha esordito in un match contro Wren Sinclair. Un epilogo scritto La Vaquer ha dovuto attendere un po’ prima di debuttare ad NXT a causa di problemi burocratici, Debutto arrivato la scorsa settimana quando è salita sul ring in soccorso di Giulia, salvata dall’attacco di Roxanne Perez e Cora Jade. Questa notte, come detto, ha disputato il suo primo match contro Wren Sinclair. Zonawrestling.net - WWE: Debutto e prima vittoria per Stephanie Vaquer. Ad Halloween Havoc farà coppia con Giulia Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa notte ad NXT è arrivato il tanto attesosul ring di. La cilena è stata una delle grandi firme di quest’estate targate Shawn Michaels e sembra destinata a prendersi la scena femminile di NXT e un domani anche quella del main roster grazie al suo grande talento. Talento che il pubblico del Performance Center ha potuto apprezzare dal vivo per lavolta questa notte, quando l’ex campionessa CMLL ha esordito in un match contro Wren Sinclair. Un epilogo scritto Laha dovuto attendere un po’di debuttare ad NXT a causa di problemi burocratici,arrivato la scorsa settimana quando è salita sul ring in soccorso di, salvata dall’attacco di Roxanne Perez e Cora Jade. Questa notte, come detto, ha disputato il suo primo match contro Wren Sinclair.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE: Preview NXT: Stephanie Vaquer in azione, Tony D’Angelo celebra la sua vittoria e tanto altro ancora - L'edizione del 15 ottobre di NXT promette di essere una serata memorabile, affrontando le conseguenze degli eventi della scorsa settimana e gettando le basi per le prossime trame, mentre l'era di NXT ... (zonawrestling.net)

"La febbre del sabato sera" conquista Milano a colpi di hit anni '70 - Tutti in pista per il debutto del Musical al Teatro Nazionale Milano, 11 ott. (askanews) - 'La febbre del sabato sera' raggiunge già temperature elevatissime. Il musical, che ha aperto ieri sera al Te ... (msn.com)

Netflix rinnova le serie The Diplomat e Nobody Wants This: tutte le novità sulle nuove stagioni - Netflix rinnova le serie di successo "The Diplomat" e "Nobody Wants This", confermando nuove stagioni per entrambe, con dettagli sulla produzione e l'andamento delle trame già in fase di sviluppo. (ecodelcinema.com)