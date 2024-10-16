Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 17:45
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 17 : 15 - ANALOGAMENTE PER LA LINEA C FINO AL 27 OTTOBRE IL SERVIZIO È SOSTITUITO DA BUS DOPO LE 20. 30. DALLA DOMENICA AL GIOVEDI IL SERVIZIO PROSEGUE SU GOMMA DALLE 21 A FINE SERVIZIO, REGOLARE INVECE IL VENERDI’ E IL SABATO. 20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 16 : 30 - DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 30. 20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA IN ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 15 : 30 - DALLA DOMENICA AL GIOVEDI IL SERVIZIO PROSEGUE SU GOMMA DALLE 21 A FINE SERVIZIO, REGOLARE INVECE IL VENERDI’ E IL SABATO. 20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA ... (Romadailynews.it)
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Salento, agguato a Casalabate: gambizzato un 33enne quotidianodipuglia.i
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