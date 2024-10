Vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vendetta: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, mercoledì 16 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Vendetta, film del 2022 diretto da Jared Cohn. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nella periferia della Georgia, il padre di famiglia ed ex marine William Duncan è uscito per andare a cena con la figlia sedicenne, Kat, una giocatrice di softball che sogna di giocare a livello professionistico. Mentre William provvede al cibo, Kat rimane in macchina, dove viene prelevata e poi uccisa da Danny, come rito d’iniziazione. Viene presto arrestato e sottoposto a processo, ma William fa in modo che non venga condannato, temendo una condanna non adeguata, per effettuare una Vendetta personale. William decide, quindi, di inseguire e uccidere Danny la notte seguente. Tpi.it - Vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024): trama, cast e streaming delsu1 Questa sera, mercoledì 16 ottobre 2024, alle ore 21,20 su1 va indel 2022 diretto da Jared Cohn. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nella periferia della Georgia, il padre di famiglia ed ex marine William Duncan è uscito per andare a cena con la figlia sedicenne, Kat, una giocatrice di softball che sogna di giocare a livello professionistico. Mentre William provvede al cibo, Kat rimane in macchina, dove viene prelevata e poi uccisa da Danny, come rito d’iniziazione. Viene presto arrestato e sottoposto a processo, ma William fa in modo che non venga cnnato, temendo una cnna non adeguata, per effettuare unapersonale. William decide, quindi, di inseguire e uccidere Danny la notte seguente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Berlinguer e il suo tempo : il nuovo film di Andrea Segre sulla figura chiave della politica italiana - Attraverso il film “Berlinguer. Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . La presenza di personaggi come Nilde Iotti e Ugo Pecchioli contribuisce a ritrarre un’epoca in cui la politica non solo rifletteva conflitti ideologici, ma anche il tentativo di trovare un compromesso storico tra le diverse correnti di pensiero dominanti. (Gaeta.it)

Goodbye Julia - in anteprima esclusiva una clip in italiano del film Premio della Libertà al Festival di Cannes - Goodbye Julia racconta la storia di una donna che cerca di espiare un insostenibile senso di colpa. Dell'opera prima di Mohamed Kordofani, ambientata tra i due Sudan, vi mostriamo in esclusiva una clip in italiano. Il film esce al cinema il 24 ottobre con Satine. (Comingsoon.it)

Here - il trailer italiano del film con Tom Hanks e Robin Wright - Here, il trailer italiano del film con Tom Hanks e Robin Wright Ecco il trailer italiano di Here il nuovo film di Robert Zemeckis che riporta insieme sullo schermo Tom Hanks e Robin Wright, coppia indimenticabile di Forrest Gump. . it - Da chi il cinema lo ama. Il film è una storia che copre gli eventi di un singolo punto di terra e dei suoi abitanti, dal passato fino al futuro. (Cinefilos.it)