Vela: America's Cup. Primi punti Ineos, New Zealand ora avanti 4-2 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'imbarcazione britannica vince entrambe le regate e prova a riaprire i giochi BARCELLONA (SPAGNA) - Ineos Britannia riapre i giochi. Dopo aver perso le prime quattro regate, l'AC75 guidato da Ben Ainslie rimette tutto in discussione nella 37esima finale dell'America's Cup. Nelle acque di Barcellona Ilgiornaleditalia.it - Vela: America's Cup. Primi punti Ineos, New Zealand ora avanti 4-2 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'imbarcazione britannica vince entrambe le regate e prova a riaprire i giochi BARCELLONA (SPAGNA) -Britannia riapre i giochi. Dopo aver perso le prime quattro regate, l'AC75 guidato da Ben Ainslie rimette tutto in discussione nella 37esima finale dell''s Cup. Nelle acque di Barcellona

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE – America’s Cup 2024 - New Zealand-Ineos Britannia regate 5 e 6 (DIRETTA) - it vi offrirà una diretta testuale dalle 14:10. Come finirà ? Tanto dipenderà dalle condizioni del vento. PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5  The post LIVE – America’s Cup 2024, New Zealand-Ineos Britannia regate 5 e 6 (DIRETTA) appeared first on SportFace. it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:10. (Sportface.it)

LIVE – America’s Cup 2024 - New Zealand-Ineos Britannia regate 5 e 6 (DIRETTA) - PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5  The post LIVE – America’s Cup 2024, New Zealand-Ineos Britannia regate 5 e 6 (DIRETTA) appeared first on SportFace. it vi offrirà una diretta testuale dalle 14:10. Ci sono due punti in palio: New Zealand può arrivare a match point, Ineos Britannia vuole ridurre il distacco. (Sportface.it)

America’s Cup 2024 - New Zealand-Ineos Britannia regate 5 e 6 oggi in tv : orario e streaming - . Stavolta è diverso. it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti dalle 14:00. Dall’altro, in casa britannica, l’obiettivo è quello di mettere le basi per una rimonta. Streaming su NOW e Sky Go. La Defender ha certezze ben consolidate e ha fatto i compiti a casa, studiando bene i dati di Britannia durante la Louis Vuitton Cup contro Luna Rossa. (Sportface.it)