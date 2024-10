Lapresse.it - Usa 2024, cassiera di McDonald’s scambia Clinton per Biden: poi abbracci e foto

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Episodio divertente in undi Newnan in Georgia con protagonista Billche sta partecipando alla campagna elettorale di Kamala Harris per le Presidenziali. L’ex presidente americano si presenta alla cassa e l’impiegata gli chiede se sia Joe, l’attuale capo della Casa Bianca. Poi capisce che si tratta di Bille allora scattano, risate eanche con gli altri lavoratori del fast food.