Uomini e Donne, Intervista esclusiva a Giulia Cavaglià: "Sono fiera di me stessa. Entrare nella Casa del Gf? Sono pronta!" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La giovane influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià, si racconta a cuore aperto ai microfoni di Comingsoon.it: dall'esperienza nel fortunato dating show di Canale 5 alla riscoperta di se stessa. Comingsoon.it - Uomini e Donne, Intervista esclusiva a Giulia Cavaglià: "Sono fiera di me stessa. Entrare nella Casa del Gf? Sono pronta!" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La giovane influencer ed ex corteggiatrice di, si racconta a cuore aperto ai microfoni di Comingsoon.it: dall'esperienza nel fortunato dating show di Canale 5 alla riscoperta di se

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anticipazioni Uomini e Donne dal 16/10 al 18/10 : Mario a letto con Morena - Anticipazioni UeD Trono Over: Mario fa delle confessioni bollenti, nuovi arrivi per Gemma e Barbara Nelle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda fino al 18 ottobre 2024 vedremo che Mario Cusitore siederà al centro dello studio con Morena e Margherita. Al Trono Classico, invece, i tronisti inizieranno ad instaurare le prime simpatie e i primi legami con alcuni corteggiatori e ... (Tvpertutti.it)

Uomini e donne anticipazioni - registrazione 15 ottobre : Amal torna per Alessio - Gemma balla la lambada - Nuove anticipazioni dal mondo di Uomini e donne. Le anteprime sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram. La serata è stata caratterizzata da un pasto a base di ostriche, e Gemma si è mostrata davvero …. Nella nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi è ritornata la corteggiatrice che nelle settimane scorse era stata scartata da tutti e due i tronisti. (Movieplayer.it)

Uomini e Donne registrazione 15 Ottobre 2024 : nuova sfilata - un’assenza preoccupante e un ritorno che spiazza - Sabrina è uscita con due nuovi cavalieri, mentre Gabriele ha deciso di chiudere la frequentazione con Ilaria. Tuttavia, non tutto è andato liscio sul fronte sentimentale. La discussione sulla volontà di avere figli ha evidenziato le loro divergenze, con Ilaria desiderosa di un futuro con figli, mentre Gabriele ha ammesso di non voler intraprendere quel cammino. (Anticipazionitv.it)