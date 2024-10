Unione Terre e Fiumi, Giunta e capigruppo uniti a difesa dei lavoratori Berco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Giunta dell'Unione Terre e Fiumi, con i sindaci Fabrizio Pagnoni, Mirko Perelli e Daniela Simoni, ha concordato sulla condivisione dell'ordine del giorno a supporto e in difesa delle lavoratrici e dei lavoratori di Berco, già approvato dal Consiglio comunale di Copparo, convocato d'urgenza Ferraratoday.it - Unione Terre e Fiumi, Giunta e capigruppo uniti a difesa dei lavoratori Berco Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ladell', con i sindaci Fabrizio Pagnoni, Mirko Perelli e Daniela Simoni, ha concordato sulla condivisione dell'ordine del giorno a supporto e indelle lavoratrici e deidi, già approvato dal Consiglio comunale di Copparo, convocato d'urgenza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Unione Terre e Fiumi - nuovi servizi a sostegno di adulti in stato di povertĂ e fragilitĂ - L'Azienda speciale dei servizi sociali dei tre Comuni dell'Unione Terre e Fiumi, ha promosso un bando di coprogettazione con gli enti del Terzo settore, per la realizzazione di progetti e interventi rivolti ai cittadini adulti in stato di povertĂ e fragilitĂ socioeconomica, residenti a Copparo... (Ferraratoday.it)

Terre e Fiumi - i volti delle quattro commissioni - Il consiglio dell’Unione dei Comuni ’Terre e Fiumi’ ha indicato la la composizione delle quattro commissioni consiliari che rimarranno in carica per la durata della consiliatura. La Commissione 2 (polizia municipale e protezione civile) è composta da Alice Cantelli per Tresignana Cambia (supplente Mauro Merlanti), Luca Fedozzi (nella foto) per Gruppo Civico per l’Unione, Antonio Giannini per ... (Ilrestodelcarlino.it)

Dal controllo di vicinato ai servizi digitali - ecco gli indirizzi dell'Unione Terre e Fiumi - Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi, il presidente Fabrizio Pagnoni ha presentato gli indirizzi generali di governo, che costituiscono il programma amministrativo dell'ente. Sono stati definiti gli orientamenti che direzioneranno il progetto intrapreso in una... (Ferraratoday.it)