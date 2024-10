Una festa speciale con Nicolò Martinenghi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nicolò Martinenghi riflette sul suo oro a Parigi 2024: custodire il momento “I ricordi più belli sono legati a quei cinque o sei secondi subito dopo la vittoria”, ricorda Nicolò Martinenghi, parlando della sua medaglia d’oro nei 100 metri rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. È un momento che rimane impresso nella sua memoria, pieno di orgoglio ed emozione. Incontro con Martinenghi a Roma: uno sguardo dietro il campione Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare il campione olimpico a Roma, dove si stava preparando per una celebrazione speciale: il 30° anniversario di DoDo Jewels, un marchio con un profondo significato personale per lui. Essendo figlio di orafi, il legame di Martinenghi con i gioielli è una passione che dura da una vita. Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)riflette sul suo oro a Parigi 2024: custodire il momento “I ricordi più belli sono legati a quei cinque o sei secondi subito dopo la vittoria”, ricorda, parlando della sua medaglia d’oro nei 100 metri rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. È un momento che rimane impresso nella sua memoria, pieno di orgoglio ed emozione. Incontro cona Roma: uno sguardo dietro il campione Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare il campione olimpico a Roma, dove si stava preparando per una celebrazione: il 30° anniversario di DoDo Jewels, un marchio con un profondo significato personale per lui. Essendo figlio di orafi, il legame dicon i gioielli è una passione che dura da una vita.

