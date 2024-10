Ue-Golfo: impegno per soluzione 2 Stati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 20.00 "Riaffermiamo il nostro incrollabile impegno per la realizzazione del diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione attraverso la soluzione dei due Stati,in cui Israele e Palestina vivano fianco a fianco in pace".Così nelle conclusioni del summit tra Ue e Paesi del Golfo. Si sottolinea anche "la necessità di raggiungere,il prima possibile,una pace globale, giusta e duratura in Ucraina", ricordando la risoluzione dell'Onu "che deplora l'aggressione della Russia contro l'Ucraina". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 20.00 "Riaffermiamo il nostro incrollabileper la realizzazione del diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione attraverso ladei due,in cui Israele e Palestina vivano fianco a fianco in pace".Così nelle conclusioni del summit tra Ue e Paesi del. Si sottolinea anche "la necessità di raggiungere,il prima possibile,una pace globale, giusta e duratura in Ucraina", ricordando la ridell'Onu "che deplora l'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

"Impegno per soluzione diplomatica". Meloni convoca il G7 - «L'Italia continuerà a impegnarsi per una soluzione diplomatica, anche in qualità di presidente di turno del G7. Giorgia Meloni in apertura del Consiglio dei ministri ricordando la convocazione del vertice a Palazzo Chigi «alla luce dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, per discutere la situazione e valutare le misure necessarie». (Iltempo.it)