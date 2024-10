Traffico Roma del 16-10-2024 ore 15:30 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori di riqualificazione della deposito di Porta Maggiore e di rinnovo dei Binari in alcuni punti della rete fino al 3 novembre le linee 235 814 viaggiano integralmente su la linea 19 invece lo ricordiamo è sospesa tra piazza di Porta Maggiore Piazza dei Gerani sullo stesso itinerario si può utilizzare la linea 5 mentre è attiva la linea 19 bus tra maggiore e viale Giulio Cesare venerdì mattina manifestazione nazionale del settore Automotive in centro dalle 9 È previsto un corteo da piazza Barberini a Piazza del Popolo all’evento parteciperanno circa 7000 persone che in parte arriveranno nella capitale a bordo di 200 pullman sfileranno su via Sistina piazza e viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele D’Annunzio possibile Traffico deviazioni o limitazioni per 13 linee di bus dettagli ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-10-2024 ore 15:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori di riqualificazione della deposito di Porta Maggiore e di rinnovo dei Binari in alcuni punti della rete fino al 3 novembre le linee 235 814 viaggiano integralmente su la linea 19 invece lo ricordiamo è sospesa tra piazza di Porta Maggiore Piazza dei Gerani sullo stesso itinerario si può utilizzare la linea 5 mentre è attiva la linea 19 bus tra maggiore e viale Giulio Cesare venerdì mattina manifestazione nazionale del settore Automotive in centro dalle 9 È previsto un corteo da piazza Barberini a Piazza del Popolo all’evento parteciperanno circa 7000 persone che in parte arriveranno nella capitale a bordo di 200 pullman sfileranno su via Sistina piazza e viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele D’Annunzio possibiledeviazioni o limitazioni per 13 linee di bus dettagli ...

