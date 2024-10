Oasport.it - Tiro a segno, Rikke Maeng Ibsen vince nella carabina 3 posizioni alle Finali di Coppa del Mondo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)specialità dellasportiva 3da 50 metri femminile delledidel2024 di, in corso a Nuova Delhi, in India, senza azzurre al via, si impone la danese. Nell’ultimo atto la danesesupera nel duello conclusivo la norvegese Jeanette Hegg Duestad con lo score di 466.2-456.6,ndo per appena sei decimi di punto. Gradino più basso del podio per la cinese Han Jiayu, eliminata ad un colpo dal termine a quota 453.7. Resta ai piedi del podio, invece, la tedesca Jolyn Beer, quarta a quota 443.6, che precede l’altra cinese Zhang Qiongyue, quinta con 432.5. Sesta piazza per la mongola Yesugen Oyunbat con 418.1, settima posizione per la teutonica Anna Janssen a quota 406.3, infine ottavo posto per la cinese Xia Siyu con 404.9.