Ilrestodelcarlino.it - Tir si ribalta nella rotonda: grave conducente

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grande paura e tanta apprensione ieri nei pressi della grande rotatoria Popilia di San Lorenzo, a Riccione, dove un bilico di 18 metri più motrice intorno alle 14.15 all’improvviso si èto su un fianco, provocando un boato così forte, da far sobbalzare e uscire per strada residenti e operatori. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause del tremendo incidente, che non si esclude possa essere stato causato da uno sbilanciamento della merce trasportata: diversi quintali di patate in parte dispersi a seguito dell’incidente. Il mezzo dei Fratelli Garofalo, deposito di logistica e trasporti, diretto da nord verso sud, si è interamente rovesciato sulla corsia lato monte, scalzando per alcuni metri il cordolo che sul lato monte protegge l’area verde. Nell’impatto la cabina di guida si è schiacciata e il parabrezza è volato a terra.