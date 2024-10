Tpi.it - Ti presento i suoceri: tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ti: trama, cast e streaming delsu Rai 1 Questa sera, mercoledì 16 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Ti(Maybe I Do),del 2023 scritto e diretto da Michael Jacobs al suo debutto alla regia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dopo il matrimonio di un’amica, Michelle si aspetta dal fidanzato Allen un impegno più deciso per il futuro della loro relazione e la coppia organizza una cena affinché i rispettivi genitori si conoscano. Tuttavia, i futuri conscoprono con orrore di conoscersi già, seppur in segreto: il padre di Michelle, infatti, intrattiene una relazione clandestina con la madre di Allen, mentre il padre del giovane ha conosciuto la madre della ragazza la sera prima e ha capito di provare dei sentimenti per lei.