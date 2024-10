Temptation Island, Millie Moi sta frequentando un famoso ex del programma: parla una sua conoscente (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Millie Moi, protagonista di Temptation Island 2024, è di nuovo sotto i riflettori dopo la sua rottura con Michele Varriale. Secondo una testimonianza riportata da Deianira Marzano, Millie sarebbe stata vista a Roma in compagnia di un famoso ragazzo, Raul Dumitras, in un esclusivo locale della capitale, il Toy Room. La frequentazione ha già scatenato curiosità e gossip, con molti che si chiedono se Millie abbia davvero voltato pagina così in fretta dopo il reality. La testimone ha raccontato di aver visto i due insieme, alimentando le speculazioni su una nuova fiamma per l’ex fidanzata di Michele. Anticipazionitv.it - Temptation Island, Millie Moi sta frequentando un famoso ex del programma: parla una sua conoscente Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)Moi, protagonista di2024, è di nuovo sotto i riflettori dopo la sua rottura con Michele Varriale. Secondo una testimonianza riportata da Deianira Marzano,sarebbe stata vista a Roma in compagnia di unragazzo, Raul Dumitras, in un esclusivo locale della capitale, il Toy Room. La frequentazione ha già scatenato curiosità e gossip, con molti che si chiedono seabbia davvero voltato pagina così in fretta dopo il reality. La testimone ha raccontato di aver visto i due insieme, alimentando le speculazioni su una nuova fiamma per l’ex fidanzata di Michele.

Temptation Island - pioggia di polemiche contro Filippo Bisciglia - I fan hanno infatti criticato aspramente il conduttore, accusandolo di voler giustificare il comportamento di Alfred e di veicolare messaggi sbagliati. E come volevasi dimostrare, nel corso del programma Alfred si è avvicinato alla single Sofia, finendo anche per baciarla. E proprio in questo frangente, Filippo Bisciglia lo ha consolato con un abbraccio, affermando che non aveva colpe per ... (Metropolitanmagazine.it)

Temptation Island 12 - Antonio preso in giro dagli amici dopo la fuga della tentatrice Saretta : i video virali - Tra di loro anche Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi. Nella puntata di ieri, Antonio ha proposto alla tentatrice di cui si era evidentemente infatuato, di trascorrere insieme un weekend fuori porta. twitter. com/fx60xNaVoN — Pristina Bova (@PristinaBova) October 15, 2024 Parte 4. (Isaechia.it)

Temptation Island : la tentatrice Saretta lascia il villaggio - Antonio beffeggiato dagli amici - La fuga di Sara dall'Is Morus Relais Prima del confronto finale, si è verificato un momento significativo ed unico: Antonio ha cercato di esplorare la possibilità di continuare la sua frequentazione con la …. Inizialmente prevista come l'ultima, ma pochi giorni fa, la produzione ha deciso di prolungare il docu-reality fino a martedì 22 ottobre, per concludere con una puntata extra. (Movieplayer.it)