Temptation Island Giulia obbliga Mirco a restituirle le scarpe | “Rivoglio tutto fino all’ultimo centesimo”

A Temptation Island la storia tra Mirco e Giulia si conclude con una dura rottura. Al termine del falò di confronto, però, la ragazza rifiuta di tornare a casa a mani vuote e chiede al suo ex di restituirle le scarpe pagate da lei. Ma non solo. "Quando chiamo la ditta di traslochi, nemmeno il materasso gli resta. Voglio tutto fino all'ultimo centesimo" assicura Giulia.

