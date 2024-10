Temporali e piene dei fiumi, 24 ore di allerta arancione su tutta la provincia di Piacenza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Temporali e piene dei fiumi, 24 ore di allerta arancione su tutta la provincia di Piacenza. A diramarla la protezione civile dell’Emilia-Romagna, con un bollettino valido a partire dalla mezzanotte del 17 ottobre fino alla mezzanotte del 18 ottobre.Per la giornata di domani, giovedì 17 Ilpiacenza.it - Temporali e piene dei fiumi, 24 ore di allerta arancione su tutta la provincia di Piacenza Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)dei, 24 ore disuladi. A diramarla la protezione civile dell’Emilia-Romagna, con un bollettino valido a partire dalla mezzanotte del 17 ottobre fino alla mezzanotte del 18 ottobre.Per la giornata di domani, giovedì 17

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna il maltempo in Romagna : allerta meteo per temporali - vento e piene dei fiumi - Aumenta lo stato di allerta rispetto al bollettino meteo emesso ieri. Nell'aggiornamento fornito da Arpae e Agenzia regionale per la Protezione civile, l'allerta meteo in corso oggi rimane 'arancione' per vento nella provincia di Forlì-Cesena dove si aggiunge un'allerta 'gialla' per piene dei... (Cesenatoday.it)

Rapido peggioramento nel pomeriggio - attesi forti temporali in collina : "Possibili fenomeni di ruscellamento - frane e piene dei fiumi" - Possibili forti temporali nel pomeriggio nell'entroterra forlivese. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per piene dei fiumi, dei corsi minori e frane, che si aggiunge a quella già attiva per vento. Per il pomeriggio di giovedì, si legge nell'avviso, "sono... (Forlitoday.it)

Temporali - nel Ravennate rimane alta l'attenzione per le piene dei fiumi : la nuova allerta 'gialla' - Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 7 ottobre, alla mezzanotte di domani, martedì 8, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 134, per criticità idraulica e temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla... (Ravennatoday.it)