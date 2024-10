Ilrestodelcarlino.it - Tartufaio cerca di salvare il cane, gli viene un infarto e muore

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pianoro (Bologna), 16 ottobre 2024 –peril proprio compagno a quattro zampe: tragedia a Pianoro. Nel primo pomeriggio di lunedì è stato trovato senza vita, in frazione Zula, in via Zena il 78enne Lucio Pierantoni. L’uomo,esperto, era uscito presto la mattina, con il suo inseparabile bracco Lara per andare a tartufi, ma non aveva più fatto rientro, suscitando la preoccupazione della moglie rivelatasi, purtroppo, fondata. Ma torniamo ai fatti. Stando a quanto si apprende, Pierantoni e Lara erano usciti di buon mattino per recarsi in via Zena, in una tartufaia che il 78enne conosceva molto bene perché l’aveva impiantata lui stesso tempo prima, d’accordo con il proprietario dei terreni. Arrivati sul posto, però, qualcosa è andato terribilmente storto.