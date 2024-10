Strutture psichiatriche e Crap a rischio chiusura nel Foggiano: Metropolis potrebbe perdere gli accreditamenti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rischiano di chiudere le Strutture sociosanitarie e assistenziali gestite dal Consorzio di cooperative sociali Metropolis in provincia di Foggia e nel resto della Puglia.La Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della salute della Regione ha avviato il Foggiatoday.it - Strutture psichiatriche e Crap a rischio chiusura nel Foggiano: Metropolis potrebbe perdere gli accreditamenti Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rischiano di chiudere lesociosanitarie e assistenziali gestite dal Consorzio di cooperative socialiin provincia di Foggia e nel resto della Puglia.La Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della salute della Regione ha avviato il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Istruzione, trasporti, ambiente: col sostegno dei fondi Ue l'Italia diventa più forte - Puntata 3 - Durante l'evento L'Alfabeto del Futuro di Bari si è tenuto un incontro relativo al progetto Europa, Italia, realizzato da Repubblica in collaborazione con la Fondazione Brodolini. L'incontro ha visto ... (repubblica.it)

Sanità privata Puglia: revocati gli accreditamenti al Consorzio Metropolis per “gravi irregolarità ” (FOCUS) - Il caso del Consorzio Metropolis, al centro di un’indagine approfondita da parte della Regione Puglia, rappresenta un esempio emblematico di come le istituzioni locali possano agire per garantire la t ... (statoquotidiano.it)

Ingrandire soggiorno e cucina: un esempio con pianta e lavori - Dare agli ambienti una forma più regolare, non solo più ampia, può giovare notevolmente all'estetica e alla fruibilità . A partire dalla richiesta di una lettrice vediamo come cambia la suddivisione de ... (cosedicasa.com)