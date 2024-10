STALKER 2: Heart of Chornobyl potrebbe girare in futuro a 60 FPS su Xbox Series S (Di mercoledì 16 ottobre 2024) GSC Game World ha rivelato che STALKER 2: Heart of Chornobyl, potrà raggiungere i 60 FPS anche su Xbox Series S in futuro, nonostante appena qualche mese fa avesse espresso dei dubbi riguardo al possibile raggiungimento dei sessanta fotogrammi al secondo sulla piccola console di Microsoft. Leggiamo quanto affermato dal team di sviluppo ucraino nel corso di una nuova intervista con Windows Central: “All’inizio, pensavamo che portare STALKER 2 su Xbox Series S potesse essere impossibile. Abbiamo un gioco così grande con così tante meccaniche, un’enorme quantità di cose. Sembrava che fosse impossibile da fare. Ma poi abbiamo iniziato a ottimizzare, aggiungendo nuove funzionalità per lo streaming di informazioni. Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl potrebbe girare in futuro a 60 FPS su Xbox Series S Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) GSC Game World ha rivelato che2:of, potrà raggiungere i 60 FPS anche suS in, nonostante appena qualche mese fa avesse espresso dei dubbi riguardo al possibile raggiungimento dei sessanta fotogrammi al secondo sulla piccola console di Microsoft. Leggiamo quanto affermato dal team di sviluppo ucraino nel corso di una nuova intervista con Windows Central: “All’inizio, pensavamo che portare2 suS potesse essere impossibile. Abbiamo un gioco così grande con così tante meccaniche, un’enorme quantità di cose. Sembrava che fosse impossibile da fare. Ma poi abbiamo iniziato a ottimizzare, aggiungendo nuove funzionalità per lo streaming di informazioni.

