Spacciava al parco fugge in auto e cerca di investire il poliziotto Poi si schianta

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Foligno, 16 ottobre 2024 -alpubblico di via Rubicone, a Foligno, ma la Polizia lo ha colto in flagranza mentre scambiava droga e soldi con alcuni clienti. Si tratta di un tunisino, classe '91, che dopo il patteggiamento dovrà scontare una pena pari a due anni e tre mesi di reclusione, oltre alla multa di 4000 euro. I poliziotti avevano notato due persone, una ine una in bici, che attendevano con fare sospetto all’interno del. Poco dopo, i due sono stati avvicinati da un’altramobile, condotta da un uomo, il quale ha consegnato loro un oggetto ricevendo in cambio del denaro. A quel punto, mentre uno degli agenti ha tentato di fermare i due acquirenti, l’altro si è diretto verso il venditore, intimandogli di spegnere il motore e scendere dal veicolo.