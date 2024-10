Sonia Bruganelli, il supporto da parte di Paolo Bonolis: “Le scelte degli adulti sono una cosa…” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In questi ultimi giorni, Sonia Bruganelli è costantemente al centro delle polemiche per via di alcune sue dichiarazioni a Ballando con le Stelle, dove è una delle concorrenti. A schierarsi dalla parte della donna, dimostrando pubblicamente il suo supporto, è stato l’ex marito Paolo Bonolis. “Le scelte degli adulti sono una cosa” – Dopo l’acceso scontro L'articolo Sonia Bruganelli, il supporto da parte di Paolo Bonolis: “Le scelte degli adulti sono una cosa” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In questi ultimi giorni,è costantemente al centro delle polemiche per via di alcune sue dichiarazioni a Ballando con le Stelle, dove è una delle concorrenti. A schierarsi dalladella donna, dimostrando pubblicamente il suo, è stato l’ex marito. “Leuna cosa” – Dopo l’acceso scontro L'articolo, ildadi: “Leuna cosa”

Paolo Bonolis Replica a Sonia Bruganelli : Ecco Le Sue Parole! - Paolo Bonolis ha finalmente risposto a tutta la situazione che sta circondando la sua ex moglie Sonia Bruganelli. Alcuni hanno anche insinuato come Bonolis sia riuscito a sopportarla per così tanti anni, insinuazioni a cui il conduttore ha risposto indirettamente con eleganza. Le scelte degli adulti sono una cosa, ma l’amore per i figli ci unisce ogni giorno. (Gossipnews.tv)

Paola Ferrari contro Sonia Bruganelli : "Molto astuta - ora vuol far vedere che ha un'anima" - Tra gli ospiti de La vita in Diretta, ieri 15 ottobre, anche Paola Ferrari. La nota conduttrice, seduta al tavolo di Alberto Matano, ha parlato tra le altre cose anche di Sonia Bruganelli. In particolar modo del suo atteggiamento a Ballando con le Stelle e in un recente video pubblicato su... (Today.it)

Paola Ferrari contro Sonia Bruganelli : “Ha fatto una sceneggiata - è astuta” - Così la giornalista Paola Ferrari definisce lo sfogo sui social di Sonia Bruganelli, che ieri in una diretta Instagram si è aperta con i suoi follower parlando delle polemiche legate alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. E adesso fa questa bella sceneggiata”, osserva Ferrari, intervenuta come ospite durante il programma tv La vita in diretta su Rai 1. (Tpi.it)