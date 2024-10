Six Kings Slam, Sinner al prestigioso torneo milionario: da oggi in campo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per chiudere al meglio il 2024, e prepararsi per le Finals di Torino, Jannik Sinner è volato a Dubai. oggi comincia infatti il Six Kings Slam, un torneo esibizione che riunisce i migliori tennisti del pianeta. Insieme al numero uno Atp ci saranno infatti Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, sconfitto proprio dall’azzurro nella finale di Shanghai, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. Tanta curiosità negli Emirati, che hanno messo in palio un montepremi da record. Six Kings Slam: quando gioca Sinner e calendario Il Six Kings Slam comincia oggi, 16 ottobre, e durerà fino a sabato 19. Il primo a scendere in campo sarà proprio Jannik Sinner, che affronterà, alle 18.30 italiane, Daniil Medvedev. A seguire ci sarà la sfida tra Carlos Alcaraz e Holger Rune. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per chiudere al meglio il 2024, e prepararsi per le Finals di Torino, Jannikè volato a Dubai.comincia infatti il Six, unesibizione che riunisce i migliori tennisti del pianeta. Insieme al numero uno Atp ci saranno infatti Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, sconfitto proprio dall’azzurro nella finale di Shanghai, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. Tanta curiosità negli Emirati, che hanno messo in palio un montepremi da record. Six: quando giocae calendario Il Sixcomincia, 16 ottobre, e durerà fino a sabato 19. Il primo a scendere insarà proprio Jannik, che affronterà, alle 18.30 italiane, Daniil Medvedev. A seguire ci sarà la sfida tra Carlos Alcaraz e Holger Rune.

