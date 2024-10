Six Kings Slam 2024 oggi, calendario 16 ottobre: ordine di gioco, programma, tv, streaming (Di mercoledì 16 ottobre 2024) oggi, mercoledì 16 ottobre a Riad (Arabia Saudita), prenderà il via il ricchissimo torneo di esibizione del Six Kings Slam, che vedrà al via Jannik Sinner, il russo Daniil Medvedev, gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, il serbo Novak Djokovic e il danese Holger Rune, l’unico della cerchia a non aver vinto Major. Un evento dal montepremi da capogiro. La sola partecipazione, infatti, consentirà ai giocatori in questione di guadagna 1.5 milioni di dollari, mentre al vincitore spetteranno 6 milioni. Cifre astronomiche se si pensa ai prize-money dei normali tornei del circuito ATP o anche degli Slam. A dare il via alle danze sarà proprio Sinner (n.1 del mondo). L’altoatesino, reduce dal trionfo di Shanghai (Cina), affronterà per la quindicesima volta in carriera Medvedev. Oasport.it - Six Kings Slam 2024 oggi, calendario 16 ottobre: ordine di gioco, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), mercoledì 16a Riad (Arabia Saudita), prenderà il via il ricchissimo torneo di esibizione del Six, che vedrà al via Jannik Sinner, il russo Daniil Medvedev, gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, il serbo Novak Djokovic e il danese Holger Rune, l’unico della cerchia a non aver vinto Major. Un evento dal montepremi da capogiro. La sola partecipazione, infatti, consentirà ai giocatori in questione di guadagna 1.5 milioni di dollari, mentre al vincitore spetteranno 6 milioni. Cifre astronomiche se si pensa ai prize-money dei normali tornei del circuito ATP o anche degli. A dare il via alle danze sarà proprio Sinner (n.1 del mondo). L’altoatesino, reduce dal trionfo di Shanghai (Cina), affronterà per la quindicesima volta in carriera Medvedev.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner-Medvedev oggi - Six Kings Slam 2024 : orario - programma - tv - streaming - Diretta Live testuale: OA Sport. Guarda il Six Kings Slam su DAZN. 00 italiane, si giocherà la sfida valida per la parte bassa del tabellone, tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il danese Holger Rune, che andrà a definire lo sfidante nel penultimo atto dell’iberico Rafael Nadal. 30 italiane: nei confronti diretti sul circuito maggiore Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev sono in parità sul ... (Oasport.it)

LIVE – Alcaraz-Rune - quarti Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Alcaraz-Rune, incontro valevole per i quarti di finale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione che si disputa in Arabia Saudita, nella capitale Riyadh. Sportface. Il danese proverà a dimostrare che in tanti si sbagliano ma partirà sfavorito contro Alcaraz, il quale già pregusta un derby in semifinale contro il connazionale Rafa Nadal, ormai prossimo al ... (Sportface.it)

Alcaraz-Rune oggi in tv : orario - canale - diretta e streaming Six Kings Slam 2024 - La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo d’esibizione tramite il canale di riferimento Sky Sport Tennis (203) e in streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). The post Alcaraz-Rune oggi in tv: orario, canale, diretta e streaming Six Kings Slam 2024 appeared first on SportFace. (Sportface.it)