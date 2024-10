Six Kings Slam 2024: il tabellone delle semifinali. Sinner e Alcaraz affrontano i mostri sacri Djokovic e Nadal (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutto come da copione. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno vinto i loro incontri odierni, in apertura del Six Kings Slam, l’esibizione di scena sul veloce indoor a Riad (Arabia Saudita) e con compensi a dir poco astronomici: 1.5 milioni di dollari per la sola partecipazione e 6 milioni per chi riuscirà a conquistare il successo finale. L’altoatesino (n.1 del mondo) e lo spagnolo (n.2 ATP) si sono imposti facilmente contro il russo Daniil Medvedev e il danese Holger Rune. Sinner ha sconfitto il moscovita con il punteggio di 6-0 6-3, concedendo solo tre giochi al suo avversario e disputando un primo set letteralmente sontuoso. Oasport.it - Six Kings Slam 2024: il tabellone delle semifinali. Sinner e Alcaraz affrontano i mostri sacri Djokovic e Nadal Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutto come da copione. Jannike Carloshanno vinto i loro incontri odierni, in apertura del Six, l’esibizione di scena sul veloce indoor a Riad (Arabia Saudita) e con compensi a dir poco astronomici: 1.5 milioni di dollari per la sola partecipazione e 6 milioni per chi riuscirà a conquistare il successo finale. L’altoatesino (n.1 del mondo) e lo spagnolo (n.2 ATP) si sono imposti facilmente contro il russo Daniil Medvedev e il danese Holger Rune.ha sconfitto il moscovita con il punteggio di 6-0 6-3, concedendo solo tre giochi al suo avversario e disputando un primo set letteralmente sontuoso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Daniil Medvedev guadagna 1 - 5 milioni di dollari per una performance fulminea ai Six Kings Slam - Facebook WhatsApp Twitter Il mondo del tennis professionistico continua a stupire con risultati sorprendenti e guadagni stratosferici. Sinner, con la sua giovinezza e freschezza, si pone come uno dei tennisti più promettenti del panorama attuale, mentre affronta uno dei più grandi di sempre. La continua ascesa del tennista italiano si riflette non solo nei risultati, ma anche nella sua ... (Gaeta.it)

Six Kings Slam 2024 - Carlos Alcaraz stende Holger Rune e sfida contro Nadal in semifinale - Una sfida affascinante e chissà se questa sarà l’ultima partita in singolare del campione maiorchino, che giorni fa ha annunciato il ritiro agonistico dopo le Finali di Coppa Davis a Malaga che Rafa affronterà insieme ad Alcaraz e al resto della squadra iberica capitanata da David Ferrer. Nel secondo set l’allievo di Juan Carlos Ferrero dilaga. (Oasport.it)

Six Kings Slam 2024 - Alcaraz : “Con Rafa sarà speciale - è la ragione per cui gioco a tennis” - “Una bella partita, ho giocato bene. Credo abbia tutta l’intenzione di dare il 100% qui e in Coppa Davis”. The post Six Kings Slam 2024, Alcaraz: “Con Rafa sarà speciale, è la ragione per cui gioco a tennis” appeared first on SportFace. . E’ il mio idolo, il giocatore grazie al quale ho deciso di giocare a tennis. (Sportface.it)