Senza Cri, in crisi ad Amici 24: "Non voglio stare più male" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Senza Cri finisce in preda a una crisi personale ed artistica ad Amici di Maria De Filippi, complice l'ultima posizione che la vede "fanalino di coda" del gruppo dei cantanti. Alla rinnovata gara di canto, nella nuova puntata domenicale del talent show, la giovane ha registrato una performance sottotono, tanto da finire in fondo alla classifica di gradimento stilata dalla giudice ed esperta, Fiorella Mannoia. Un risultato che, intanto, vede l'allieva minacciare di lasciare la scuola, tra le lacrime di desolazione. E a rincuorarla, in un emozionante momento TV, arriva, inaspettatamente, Ilan Muccino. Amici 24, "Senza Cri" finisce in crisi Sono virali nel web le immagini dello sfogo che vedono Senza Cri al centro di un momento di estrema difficoltà, vissuta nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Sammy Basso - la madre : «Avvisata del malore dagli amici. A 12 anni ha avuto una crisi spirituale - doneremo gli organi alla scienza» - «Sammy? È stata una morte naturale, legata alla sua patologia rara. Anche se non ce lo aspettavamo minimamente». Laura Lucchin, la madre di Sammy Basso, il 28enne malato di... (Ilmessaggero.it)

Amici 24 - Diego Lazzari in crisi - interviene Maria De Filippi : “Devi dimostrare che sei altro” - Devo capire perché qua mi c**o così tanto addosso“. In crisi, dopo la puntata, l’allievo ha avuto modo di parlare con Maria De Filippi. Ora, a quanto pare, dovrà affrontare le sue paure e i suoi dubbi in sala prove confrontandosi con la canzone da preparare per la prossima puntata ovvero: “Imparare ad amarsi” di Ornella Vanoni. (Superguidatv.it)

“Voglio parlarti”. Diego Lazzari in crisi ad Amici 24 : interviene Maria De Filippi e sono lacrime - . Sicuramente però TikTok mi ha aiutato, ero molto più timido prima. Amici 24, polemiche sulla perdita di peso dell’allieva Amici 24, Diego in crisi e in lacrime: interviene Maria De Filippi “Qua rispetto a TikTok è molto diverso, c’è un sacco di gente. Tu non guardi le posizioni in classifica, ti incavoli se non fai le cose come vuoi. (Caffeinamagazine.it)