Sedicenne accoltellato da un compagno scuola nel Frusinate grave

AGI - Un ragazzo di 16 anni è stato gravemente ferito all'addome da un fendente scagliato da un coetaneo con il quale aveva avuto una discussione. Il gravissimo episodio è avvenuto poco dopo le 14 di oggi all'uscita di scuola. Entrambi gli adolescenti frequentano il liceo Martino Filetico di Ferentino. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri. Una volta colpito il coetaneo, il giovane è fuggito. La vittima è stata soccorsa e trasferita in elicottero al policlinico 'Agostino Gemelli' di Roma. La sua prognosi è riservata.

Il sedicenne di Cesano Maderno da giorni aveva smesso di andare a scuola. Il raid con la mazza da baseball dopo un incontro casuale nel garage - Un gesto che avvalora lo stato di disagio psichico, e confusionale, in cui è stato trovato dagli inquirenti, subito dopo l'arresto. Da diversi giorni, infatti, il giovane arrestato per tentato omicidio a Cesano Maderno, dopo aver aggredito a colpi di mazza da baseball un imprenditore 60enne, non andava più a scuola. (Ilgiorno.it)

Torre del Greco - sedicenne cade dal secondo piano della scuola : è grave - Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, la polizia e gli agenti di polizia municipale. Grave incidente questa mattina presso l’Istituto Pantaleo di Torre del Greco. L’episodio ha scosso profondamente l’intera comunità scolastica e il personale, suscitando preoccupazione tra compagni e insegnanti. (Thesocialpost.it)

Senna Comasco - hascisc da spacciare agli studenti il primo giorno di scuola : arrestato sedicenne - Senna Comasco (Como), 12 settembre 2024 – Dosi di hascisc destinate agli studenti. U na parte della droga era stata già suddivisa in dosi, di differente quantità che, secondo i primi accertamenti svolti dai militari della Guardia di Finanza di Como, erano pronte per essere venduta agli adolescenti delle scuole superiori durante il primo giorno di apertura. (Ilgiorno.it)