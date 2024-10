Panorama.it - Scenario di guerra Russia-NATO: si rischia il conflitto nucleare?

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’allarme lanciato da Bruno Kahl, capo dell’intelligence estera tedesca (BND), ha sollevato un’ondata di preoccupazione in tutta Europa. Kahl, durante un’audizione al Bundestag, ha dichiarato che il rischio di unmilitare diretto traè sempre più concreto, sottolineando che il Cremlino sta preparando le sue forze armate per un attacco di ampia portata. Secondo Kahl, l’obiettivo russo è testare i limiti dell’Occidente, minare la coesione dellae “spingere gli Stati Uniti fuori dall’Europa”. Qualepotrebbe delinearsi? Liana Fix, esperta di politica estera presso il Council on Foreign Relations, ha ipotizzato che un attacco dellaallaentro il 2030 potrebbe innescare ilpiù devastante che l’Europa abbia visto dalla SecondaMondiale.