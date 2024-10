SBK| Andrea Iannone rinnova per il 2025 con il Team Pata Go Eleven (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo una entusiasmante stagione di rientro alle corse, in cui la squadra è stata in lotta al vertice della classifica su vari tracciati, il Team Pata Go Eleven e Andrea Iannone rinnovano il proprio sodalizio in vista della stagione 2025 del Campionato WorldSBK. Attualmente settimi in classifica generale, il rinnovo dell’accordo tra il Team Pata Go Eleven e il #29 è il coronamento di questo primo anno insieme in cui, sulla Ducati Panigale V4-R, il pilota e il Team hanno ottenuto cinque podi, di cui una vittoria tanto incredibile quanto meritata nel Round di Aragon. È ufficiale Andrea Iannone rinnova per il 2025 con il Team Pata Go Eleven Per il 2025 Andrea Iannone godrà di tutti gli sviluppi tecnologici messi a disposizione da Ducati. Metropolitanmagazine.it - SBK| Andrea Iannone rinnova per il 2025 con il Team Pata Go Eleven Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo una entusiasmante stagione di rientro alle corse, in cui la squadra è stata in lotta al vertice della classifica su vari tracciati, ilGono il proprio sodalizio in vista della stagionedel Campionato WorldSBK. Attualmente settimi in classifica generale, il rinnovo dell’accordo tra ilGoe il #29 è il coronamento di questo primo anno insieme in cui, sulla Ducati Panigale V4-R, il pilota e ilhanno ottenuto cinque podi, di cui una vittoria tanto incredibile quanto meritata nel Round di Aragon. È ufficialeper ilcon ilGoPer ilgodrà di tutti gli sviluppi tecnologici messi a disposizione da Ducati.

