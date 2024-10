Roma-Inter crash test: prima vera trasferta significativa in Serie A! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma-Inter sarà la prima vera trasferta degna di nota per i campioni d’Italia in questa stagione in Serie A. Serve ripartire bene. SI RIPARTE – Si avvicina la grande sfida tra Roma e Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A. Oggi secondo allenamento ad Appiano Gentile per i campioni d’Italia, dopo quello a ranghi ridotti di ieri. Oggi in campo tanti nazionali rientranti: dagli italiani Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Federico Dimarco, al turco Hakan Calhanoglu, agli olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, fino ad arrivare all’albanese Kristjan Asllani e al francese Marcus Thuram. Domani rientreranno gli ultimi tre: Lautaro Martinez, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Mini ansia per quest’ultimo, dopo il problema rimediato con la maglia della sua Polonia. Inter-news.it - Roma-Inter crash test: prima vera trasferta significativa in Serie A! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)sarà ladegna di nota per i campioni d’Italia in questa stagione inA. Serve ripartire bene. SI RIPARTE – Si avvicina la grande sfida tra, big match dell’ottava giornata diA. Oggi secondo allenamento ad Appiano Gentile per i campioni d’Italia, dopo quello a ranghi ridotti di ieri. Oggi in campo tanti nazionali rientranti: dagli italiani Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Federico Dimarco, al turco Hakan Calhanoglu, agli olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, fino ad arrivare all’albanese Kristjan Asllani e al francese Marcus Thuram. Domani rientreranno gli ultimi tre: Lautaro Martinez, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Mini ansia per quest’ultimo, dopo il problema rimediato con la maglia della sua Polonia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’intera serie Samsung Galaxy S25 a confronto in queste immagini e in video - Iniziamo ad avere un'idea delle dimensioni dell'intera serie Samsung Galaxy S25 grazie a immagini e video di queste unità dummy! L'articolo L’intera serie Samsung Galaxy S25 a confronto in queste immagini e in video proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Inter super-favorita in Serie A secondo i dati Opta! La proiezione finale - Gli ultimi aggiornamenti risalgono a quest’oggi e la squadra nerazzurra si porta la pressione di essere la candidata numero uno alla vittoria della competizione. Appena il 3. 06% ed infine il Napoli, addirittura giudicata come la quarta forza del campionato. Tutto questo comunque tra i dati del computer Opta non incide: la proiezione finale è di 82. (Inter-news.it)

Jovetic avverte l’Inter : «Occhio al Napoli! Bei ricordi in Serie A» - Da lì ha iniziato a salire e adesso è l’Inter che dev’essere». Intervistato dal giornalista di fede nerazzurra, il calciatore montenegrino riporta a galla il periodo trascorso in Italia: «Dell’Italia ho sempre bei ricordi, soprattutto di Firenze dove sono stato cinque anni e ho vissuto momenti bellissimi. (Inter-news.it)