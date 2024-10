Ilgiorno.it - Roberto Baggio e Pep Guardiola insieme a Brescia: la reunion di leggende dopo l’annuncio in tv

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – “Grazie amici miei, è stato bello rivedervi”. Poche commosse parole, come commossi erano gli sguardi immortalati nelle foto pubblicate sui social: cosìha voluto celebrare lacon Pep(e non solo), avvenuta ieri sera in un ristorante di. D’altra parte lo avevano annunciato in TV domenica nella trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio. Detto, fatto: ieri sera il Divin Codino e l’allenatore del Manchester, che nelhanno giocatosotto la guida di Carlo Mazzone, si sono ritrovati di personaquasi dieci anni di distanza e tra i due è scattato un lungo abbraccio.era arrivato adomenica sera e ripartirà domattina. Conc'erano anche Andrea Caracciolo e Luca Toni. Una gioia per gli occhi e il cuore di chi ha ancora in mente ilche fu.