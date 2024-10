It.newsner.com - Ragazza canta brano “proibito” di Dolly Parton a ‘The Voice’

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quattro decenni dopo chenegò a Elvis Presley i diritti di “I Will Always Love You”, una ragazzina austriaca di 13 anni ha preso la ballata e l’ha fatta sua. La canzone “proibita” – presentata da Whitney Houston a una nuova generazione nel 1992 – è stata eseguita in modo impeccabile da Laura Kamhuber durante le audizioni al buio di The Voice Kids. E ha lasciato i giudici temporaneamente senza parole. Continuate a leggere per saperne di più sull’audizione della giovaneche ha 226 milioni di visualizzazioni su YouTube! Nel 1974, Elvis Presley fece un tentativo per aggiudicarsi la canzone di successo di“I Will Always Love You”, pubblicata lo stesso anno.