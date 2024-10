Promesse tradite sulla Sanità: medici e opposizioni pronti alla piazza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fa quasi tenerezza il ministro della Salute. Appena martedì, alla vigilia del varo della Manovra, Orazio Schillaci dichiarava: “Ci saranno più risorse per la Sanità”, “spero oltre i tre miliardi”. Il giorno dopo va in scena un vero e proprio balletto di cifre che disillude Schillaci. Sull’annuncio iniziale che i 3,5 miliardi ottenuti dal contributo fornito da banche e assicurazioni sarebbero andati alla Salute, è seguita la doccia fredda. Lanotiziagiornale.it - Promesse tradite sulla Sanità: medici e opposizioni pronti alla piazza Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fa quasi tenerezza il ministro della Salute. Appena martedì,vigilia del varo della Manovra, Orazio Schillaci dichiarava: “Ci saranno più risorse per la”, “spero oltre i tre miliardi”. Il giorno dopo va in scena un vero e proprio balletto di cifre che disillude Schillaci. Sull’annuncio iniziale che i 3,5 miliardi ottenuti dal contributo fornito da banche e assicurazioni sarebbero andatiSalute, è seguita la doccia fredda.

