Previsioni meteo Livorno, prolungata fino a domani 17 ottobre l'allerta gialla per rischio idrogeologico e pioggia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Sala operativa della Protezione civile regionale ha prolungato fino alle 23.59 di domani, giovedì 17 ottobre, l'allerta meteo per rischio idrogeologico e forti temporali prevista per oggi. Secondo le Previsioni infatti sono in arrivo nuovi

Meteo Liguria - forti piogge in arrivo : "Fino a 200 mm sulla provincia di Genova nei prossimi giorni" - Anche 3bMeteo lancia l'allarme sull'ondata di maltempo che coinvolgerà la Liguria nelle prossime ore e per la quale è già stata emessa l'allerta meteo gialla per mercoledì 16 ottobre. Lorenzo Badellino, previsore del portale meteo, spiega a GenovaToday: "Dall'Atlantico una saccatura si sta...

"Caldo fino a venerdì - poi torna la pioggia" : il meteorologo spiega le ottobrate su Napoli e Campania - Il professor Adriano Mazzarella spiega le "ottobrate" in corso su Napoli e Campania: "Fenomeni che finiranno il 18, poi arriverà la forte pioggia"

Meteo a Palermo : caldo fino a metà settimana - ma da giovedì arrivano i temporali - Count down attivato per l'arrivo della pioggia in Sicilia, ma prima ancora un altro paio di giorni caratterizzati da clima caldo e secco su tutte le province per la persistenza dell'anticiclone sub-tropicale. Da giovedì pomeriggio invece, una perturbazione proveniente dall'Atlantico interesserà...