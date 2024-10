Posticipata la scadenza per il pagamento della prima rata della Tari (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La scadenza per il versamento della prima rata della Tari 2024 è stata Posticipata al 30 novembre. La scadenza per il pagamento della seconda rata resta invariata al 31 dicembre. Il posticipo è stato determinato da problemi tecnici che hanno rallentato l'invio degli avvisi di pagamento. Anche chi Ravennatoday.it - Posticipata la scadenza per il pagamento della prima rata della Tari Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Laper il versamento2024 è stataal 30 novembre. Laper ilsecondaresta invariata al 31 dicembre. Il posticipo è stato determinato da problemi tecnici che hanno rallentato l'invio degli avvisi di. Anche chi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fisco - quinta rata : ecco l’ultima possibile scadenza per la rottamazione nel 2024 - Per i contribuenti con i conti non in ordine la legge prevede la possibilità di estinguerli versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti ... (Cityrumors.it)

Rottamazione quater : ultima scadenza per la quinta rata fissata al 23 settembre - Il 2024 ha visto una proroga delle scadenze, e la quinta rata, precedentemente fissata al 15 settembre, ha ora come termine ultimo il 23 settembre. Il tutto però a condizioni agevolate, ossia senza dover pagare interessi di mora e sanzioni. In pratica, il contribuente che non provvede al pagamento della quinta rata si vedrà revocare i benefici della definizione agevolata, ritrovandosi a dover ... (Velvetmag.it)

Rottamazione quater - 15 settembre scadenza quinta rata - I contribuenti hanno potuto presentare la domanda di adesione entro il 30 giugno 2023, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in cinque anni. È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat abilitati ai servizi di pagamento cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito ... (Ildenaro.it)