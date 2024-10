Portavoce Amnesty Italia a ‘LaPresse’ | Sinner in Arabia Saudita? Federer disse no

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “L’è il paese che maggiormente fa dello sportswashing, anche se non è l’unico. Il fatto che se ne parli meno è un segnale di aver accettato che utilizzare lo sport per nascondere la situazione dei diritti umani sia un fatto normale e non da biasimare”. Intervistato da LaPresse, ildi, Riccardo Noury, ha parlato della situazione ine delle sue connessioni con lo sport, a cominciare dal torneo milionario al quale partecipa anche Jannike altri cinque big del tennis: “Questa esibizione si svolge nell’anno in cui l’con attualmente 213 impiccagioni ha stabilito il record da quando si tengono i dati sulla pena di morte, da 30 anni a questa parte. E’ un paese in cui chiunque osa esprimere una opinione sui social viene punito con decenni di carcere.