Pokemon: un leak ci aggiorna sul futuro del franchise in live action (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I Pokemon sono da tempo una parte importante del mondo degli anime e dell’industria videoludica. Ogni anno che passa, arrivano altri videogiochi, episodi di anime e film sui Pokemon per esplorare nuovi lati del tanto amato universo universo dei ‘mostriciattoli tascabili’. Nel 2019, Pokemon: Detective Pikachu ha rotto gli schemi dando ai fan dei Pokemon il primo progetto live-action incentrato su un roditore elettrico che risolve i misteri, doppiato da Ryan Reynolds e affiancato da Justice Smith. Grazie a una recente fuga di notizie, non solo sono stati rivelati vari aspetti del futuro dell’anime e del gioco dei Pokemon, ma, secondo quanto riferito, anche aspetti importanti riguardanti le storie live-action del franchise sono stati resi disponibili a coloro che seguono l’amato franchise. Nerdpool.it - Pokemon: un leak ci aggiorna sul futuro del franchise in live action Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Isono da tempo una parte importante del mondo degli anime e dell’industria videoludica. Ogni anno che passa, arrivano altri videogiochi, episodi di anime e film suiper esplorare nuovi lati del tanto amato universo universo dei ‘mostriciattoli tascabili’. Nel 2019,: Detective Pikachu ha rotto gli schemi dando ai fan deiil primo progettoincentrato su un roditore elettrico che risolve i misteri, doppiato da Ryan Reynolds e affiancato da Justice Smith. Grazie a una recente fuga di notizie, non solo sono stati rivelati vari aspetti deldell’anime e del gioco dei, ma, secondo quanto riferito, anche aspetti importanti riguardanti le storiedelsono stati resi disponibili a coloro che seguono l’amato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

For 40 years, Dragon Ball has subverted anime expectations – so it makes perfect sense for Dragon Ball: Daima to continue the trend - Daima takes the classic anime into the fantasy genre, but Dragon Ball has always been about reinventing itself ... (gamesradar.com)

Pokémon: problemi di produzione e stop ai film anime? - Un leak sconvolgente rivela i piani segreti per i nuovi film Pokémon. Scopri cosa è successo e perché il futuro del franchise è incerto. (havocpoint.it)

Crunchyroll News Partners with Japanese Anime Magazine 'Newtype' for Special Commemorative Print Edition to Drop at New York Comic Con - Crunchyroll, LLC is an independently operated joint venture between U.S.-based Sony Pictures Entertainment and Japan's Aniplex, a subsidiary of Sony Music Entertainment (Japan) Inc., both subsidiaries ... (animenewsnetwork.com)