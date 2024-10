Piano di tutela del commercio in 40 strade, ok dalla Giunta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 - Un Piano che fissa diciannove nuove strade del centro storico in cui ammettere solamente attività commerciali di pregio come librerie, gallerie d’arte, antiquariato, arredamento, design o artigianato tradizionale e artistico; altre ventuno sono invece le strade, sia dentro che fuori l’area Unesco, in cui estendere il divieto di insediamento per nuove attività alimentari, anche se trasferite da un altro luogo del centro storico. Lanazione.it - Piano di tutela del commercio in 40 strade, ok dalla Giunta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 - Unche fissa diciannove nuovedel centro storico in cui ammettere solamente attività commerciali di pregio come librerie, gallerie d’arte, antiquariato, arredamento, design o artigianato tradizionale e artistico; altre ventuno sono invece le, sia dentro che fuori l’area Unesco, in cui estendere il divieto di insediamento per nuove attività alimentari, anche se trasferite da un altro luogo del centro storico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Processione della Madonna di Casaluce - ecco le strade chiuse e il piano traffico - In occasione della tradizionale processione della Sacra Icona della Madonna di Casaluce, in programma per il 15 ottobre 2024, l’amministrazione comunale di Aversa ha disposto limitazioni al traffico veicolare su diverse strade cittadine. L’evento, che si terrà dalle ore 10:00 alle ore 12:30, è... (Casertanews.it)

Piano anti-smog - tornano le limitazioni al traffico : stop anche per i diesel Euro 4. La mappa delle strade percorribili - Anche a Forlì sono in vigore fino al 31 marzo le misure di limitazione alla circolazione previste dal “Piano aria integrato regionale 2030”, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e l'emergenza pm10. Il provvedimento regionale prevede le limitazioni alla circolazione per le... (Forlitoday.it)

Piano per la pulizia dei marciapiedi in cento strade : si parte lunedì 7 ottobre - Sei giorni, sei zone, un piano sperimentale per la pulizia del marciapiedi previsto dalle 6 alle 12 di ogni giorno in cento strade del Lotto Centro. . È l'ennesimo input dato e fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Il piano sperimentale partirà lunedì 7 ottobre da sei zone del Lotto. (Cataniatoday.it)