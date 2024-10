Ilfoglio.it - Per sempre

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Che vi devo dire? Che la “situazione” di mio figlio e l’imminente fatto che gli sopravviverò hanno aggiunto in po’ di pepe al presente? Che ormai sono a un punto della vita in cui nessuna donna da cui sarò attratto sarà mai attratta da me e che quindi vale tutto? Che da molto tempo prima che mio figlio fosse malato mi capita di svegliarmi –alle 2.46, l’ora esatta della mia nascita – e domandarmi: “Come si sopportano le disgrazie della vita senza almeno una fantasia o un inganno o una recita?”. Sono le domande, da quelle più piccole a quelle esistenziali, che hanno definito e continuano a definire l’essenza di Frank Bascombe. Personaggio che ormai conosciamo bene (Richard Ford lo ha messo al centro di cinque romanzi), Frank è ormai arrivato all’ultima fase della sua vita.