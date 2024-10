Per rispondere all’indagine, Andrea Stroppa utilizza un video di Mentana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La risposta di Andrea Stroppa alle notizie di stampa che lo hanno coinvolto, riportando un’indagine a suo carico, è affidata – neanche a dirlo – a X e a una serie di messaggi (a quanto pare, conditi anche da rassicuranti emoji) condivisi con chi gli chiedeva delle dichiarazioni su quanto avvenuto. Sicuramente, la risposta più articolata è quella che utilizza un video del Tg La7 in cui Enrico Mentana riporta una precisazione del ministero degli Esteri relativamente ai documenti e alle informazioni che Stroppa avrebbe ricevuto da un ufficiale della Marina Militare (questa la contestazione che gli viene mossa all’interno delle carte dell’indagine). Il video è accompagnato da un copy del post su X: «Stamattina mi hanno schiaffato in prima pagina con persone che si passavano bustarelle di soldi – dice Stroppa -. Poi dopo pranzo ricevevo documenti segreti del Ministero degli Esteri. Giornalettismo.com - Per rispondere all’indagine, Andrea Stroppa utilizza un video di Mentana Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La risposta dialle notizie di stampa che lo hanno coinvolto, riportando un’indagine a suo carico, è affidata – neanche a dirlo – a X e a una serie di messaggi (a quanto pare, conditi anche da rassicuranti emoji) condivisi con chi gli chiedeva delle dichiarazioni su quanto avvenuto. Sicuramente, la risposta più articolata è quella cheundel Tg La7 in cui Enricoriporta una precisazione del ministero degli Esteri relativamente ai documenti e alle informazioni cheavrebbe ricevuto da un ufficiale della Marina Militare (questa la contestazione che gli viene mossa all’interno delle carte dell’indagine). Ilè accompagnato da un copy del post su X: «Stamattina mi hanno schiaffato in prima pagina con persone che si passavano bustarelle di soldi – dice-. Poi dopo pranzo ricevevo documenti segreti del Ministero degli Esteri.

