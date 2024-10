Parte l'operazione 'Lascia il tuo segno' alla Chiesa dello Spirito Santo a Indicatore, Arezzo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Una dedica con il nome di una persona, o per un compleanno o un anniversario, un momento speciale o a ricordo di un gesto d’amore per l’Arte e la Fede. Arrivano in Chiesa sedie trasparenti in policarbonato, al posto delle classiche panche in legno, sulle quali potrà essere inciso il nome del donatore e la loro collocazione permetterà di ammirare, nella sua interezza, il Mosaico considerato allo stato attuale il più grande d’Europa, in corso di realizzazione dentro e fuori la Chiesa dello Spirito Santo in località Indicatore ad Arezzo. Il Mosaico di Andreina si arricchisce così di una nuova azione artistica. L'operazione si chiama 'Lascia il tuo segno' ed è promossa dall'Associazione culturale Ezechiele Aps (www.ilmosaicodiandreina.org), Ente da oltre 12 anni votato all'inclusione e all'accoglienza multidisciplinare ed avente carattere internazionale. Lanazione.it - Parte l'operazione 'Lascia il tuo segno' alla Chiesa dello Spirito Santo a Indicatore, Arezzo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Una dedica con il nome di una persona, o per un compleanno o un anniversario, un momento speciale o a ricordo di un gesto d’amore per l’Arte e la Fede. Arrivano insedie trasparenti in policarbonato, al posto delle classiche panche in legno, sulle quali potrà essere inciso il nome del donatore e la loro collocazione permetterà di ammirare, nella sua interezza, il Mosaico considerato allo stato attuale il più grande d’Europa, in corso di realizzazione dentro e fuori lain localitàad. Il Mosaico di Andreina si arricchisce così di una nuova azione artistica. L'si chiama 'il tuo' ed è promossa dall'Associazione culturale Ezechiele Aps (www.ilmosaicodiandreina.org), Ente da oltre 12 anni votato all'inclusione e all'accoglienza multidisciplinare ed avente carattere internazionale.

