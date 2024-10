Pallanuoto: RN Savona show in Champions League, battuto il Primorac 18-12 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arriva la prima vittoria per l’RN Savona nella fase a gironi della Champions League di Pallanuoto maschile. L’unica rappresentante italiana nella manifestazione riesce ad imporsi a domicilio per 18-12 sul Primorac. Gran prestazione della squadra guidata da Angelini in terra montenegrina. Dopo un primo quarto alla pari, concluso sul 4-4, ecco il primo break che arriva in una seconda frazione ricca di reti. Il vantaggio è di +2 a metà gara, Damonte illumina per i liguri (tre reti per lui, così come per Figlioli, Occhione ed Erdelyi) e in un quarto periodo super arriva lo strappo decisivo. Gruppo D che vede davanti l’Olympiacos a quota 5, Savona a 3 alla pari con il Sabadell, Primorac ultimo a quota 1. Champions League – Fase a gironi – 2agiornata – Girone D Primorac-BPER Savona 12-18 (4-4, 4-6, 3-3, 1-5) Primorac: Massaro, Dr. Brguljan 2, S. Cetkovic, Shushiashvili 2, Mrsic 1 (rig.), L. Oasport.it - Pallanuoto: RN Savona show in Champions League, battuto il Primorac 18-12 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arriva la prima vittoria per l’RNnella fase a gironi delladimaschile. L’unica rappresentante italiana nella manifestazione riesce ad imporsi a domicilio per 18-12 sul. Gran prestazione della squadra guidata da Angelini in terra montenegrina. Dopo un primo quarto alla pari, concluso sul 4-4, ecco il primo break che arriva in una seconda frazione ricca di reti. Il vantaggio è di +2 a metà gara, Damonte illumina per i liguri (tre reti per lui, così come per Figlioli, Occhione ed Erdelyi) e in un quarto periodo super arriva lo strappo decisivo. Gruppo D che vede davanti l’Olympiacos a quota 5,a 3 alla pari con il Sabadell,ultimo a quota 1.– Fase a gironi – 2agiornata – Girone D-BPER12-18 (4-4, 4-6, 3-3, 1-5): Massaro, Dr. Brguljan 2, S. Cetkovic, Shushiashvili 2, Mrsic 1 (rig.), L.

Pallanuoto - Champions League 2024/25 : Savona trionfa 18-12 in casa del Primorac - Partita in equilibrio per due tempi chiusi in vantaggio dai biancorossi per 12-10, col break di 3-1 a fine secondo tempo. Dopo il 9-10 del quasi quarantenne totem Drasko Brguljan, il 3-0 di parziale arriva con Bruni, Occhione e Damonte. Triplette per Damonte, Figlioli, Occhione e Erdelyi. . The post Pallanuoto, Champions League 2024/25: Savona trionfa 18-12 in casa del Primorac appeared first ... (Sportface.it)

Pallanuoto - Serie A1 : tutto facile per Pro Recco e RN Savona - Prima giornata – sabato 12 ottobre Training Academy Olympic Roma-RN Savona 6-17 Pro Recco-De Akker Team 14-5 Roma Vis Nova Pallanuoto-CC Ortigia 1928 11-7 Telimar-Onda Forte 14-11 Pallanuoto Trieste-Nuoto Catania 17-7 CN Posillipo-RN Florentia 8-8 Domenica 13 ottobre 15:00 Iren Genova Quinto-AN Brescia Arbitri: Carmignani e D’Antoni . (Oasport.it)

Pallanuoto : esordio con sconfitta per l’RN Savona in Champions League - il Sabadell di Renzuto vince 12-10 - ), Bruni, Gullotta 1, M. Perez 3, Corres, J. BPER SAVONA-SABADELL 10-12 (2-3, 3-2, 2-4, 3-3) BPER Savona: Nicosia, Cora, Damonte 1, Figlioli 3, Occhione, Rizzo 1, Merkulov 1 (rig. Partchaliev al 22’, Bonet al 23’, Averka al 30’ . Valera 1, Barroso 3, Renzuto, Averka 2, J. Era fondamentale iniziare bene il cammino per provare a sognare il passaggio del turno. (Oasport.it)