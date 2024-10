Ilnapolista.it - Ora che vanno ad incassare milioni in Arabia i tennisti non si lamentano più che si gioca troppo? (Süddeutsche)

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) E dunque inizia così la “Stagione di Riyadh”, con i migliori (per varie ragioni) seitori del mondo del tennis impegnati in un torneo d’esibizione che paga più di uno Slam. Djokovic e Nadal sono già semifinalisti. Nel turno precedente si sfidano, Sinner e Medvedev e Rune con Alcaraz. Ognuno riceve 1,5di dollari come quota di iscrizione, e il vincitore riceve in più altri seidi dollari. E giustamente laZeitung si chiede (ma non solo il giornale tedesco): guarda un po’ ora non sipiù che si? (Sinner per fortuna no, non si è mai lamentato) “La progettazione del calendario nel tennis è complicato almeno quanto in molti altri sport, le regole di base sono stabilite dall’Atp: i professionisti tra i primi 30 del ranking mondiale non possono competere in partite di esibizione nelle settimane in cui si tengono i tornei 500 e 1000”.