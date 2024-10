Oggi va all’asta l’hotel Le Lune. Base di 2 milioni e 300mila euro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sulla riviera romagnola continuano ad andare all’asta diverse aziende sulla Base dei provvedimenti del tribunale di Forlì-Cesena, tra le quali vi sono anche degli hotel. Oggi va all’asta l’hotel Le Lune di Gatteo a Mare, situato al civico 3 di via Bologna, nel cuore della località turistica balneare. La Base di partenza è 2 milioni e 300mila euro, quindi molto consistente in relazione alle attuali condizioni di mercato. In caso di più persone interessate, sono previsti rilanci minimi da 5mila euro. È possibile anche presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 1 milione e 725mila euro. Ilrestodelcarlino.it - Oggi va all’asta l’hotel Le Lune. Base di 2 milioni e 300mila euro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sulla riviera romagnola continuano ad andarediverse aziende sulladei provvedimenti del tribunale di Forlì-Cesena, tra le quali vi sono anche degli hotel.vaLedi Gatteo a Mare, situato al civico 3 di via Bologna, nel cuore della località turistica balneare. Ladi partenza è 2, quindi molto consistente in relazione alle attuali condizioni di mercato. In caso di più persone interessate, sono previsti rilanci minimi da 5mila. È possibile anche presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 1 milione e 725mila

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Messo all’asta l’armadietto di Kobe Bryant : ritrovato da un operaio - oggi può valere una fortuna - Kobe Bryant’s personal locker from the Staples Center is now available for bidding at Sotheby’s, offering fans a unique piece of basketball history. All’epoca, un operaio addetto ai lavori aveva riconosciuto il cimelio della leggenda Nba e, dopo averlo conservato, lo aveva ceduto a un collezionista privato (che già possedeva la storica targhetta). (Ilfattoquotidiano.it)