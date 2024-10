Nomine Ue, Meloni accusa i Socialisti di tramare contro Fitto: agguati e ritorsioni, ecco perché la premier teme la bocciatura del commissario (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il via libera della commissione Giuridica (JURI) del Parlamento europeo a tutti i 26 commissari designati, da alcuni partiti considerato eccessivamente benevolo, ha lasciato strascichi tra le famiglie politiche europee. C’è chi promette battaglia nelle commissioni di competenza, chi potrebbe addirittura votare contro, mettendo così a rischio la definitiva nomina dei candidati possibile solo con la maggioranza dei due terzi. Tra i nomi più discussi, in realtà fin dalla riconferma di Ursula von der Leyen alla guida di Palazzo Berlaymont, è quello di Raffaele Fitto, inviso a un’ampia fetta di Renew, Socialisti e Verdi. Ilfattoquotidiano.it - Nomine Ue, Meloni accusa i Socialisti di tramare contro Fitto: agguati e ritorsioni, ecco perché la premier teme la bocciatura del commissario Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il via libera della commissione Giuridica (JURI) del Parlamento europeo a tutti i 26 commissari designati, da alcuni partiti considerato eccessivamente benevolo, ha lasciato strascichi tra le famiglie politiche europee. C’è chi promette battaglia nelle commissioni di competenza, chi potrebbe addirittura votare, mettendo così a rischio la definitiva nomina dei candidati possibile solo con la maggioranza dei due terzi. Tra i nomi più discussi, in realtà fin dalla riconferma di Ursula von der Leyen alla guida di Palazzo Berlaymont, è quello di Raffaele, inviso a un’ampia fetta di Renew,e Verdi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arianna Meloni a l’Aria che tira : “Non mi occupo di nomine - non sono il Richelieu di FdI” (video) - L'articolo Arianna Meloni a l’Aria che tira: “Non mi occupo di nomine, non sono il Richelieu di FdI” (video) sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Arianna Meloni: Non mi occupo di nomine “Noi siamo un partito strutturato, abbiamo coordinamenti comunali, provinciali, regionali, nazionali. La sorella della premier, responsabile del tesseramento e della segreteria politica di FdI, torna a ... (Secoloditalia.it)

"Non mi occupo di nomine - la gente inventa". Arianna Meloni smentisce le balle della sinistra - La sorella del premier mette a tacere le insinuazioni sul suo conto: "Mi occupo solo di FdI, non faccio parte del governo. Ognuno dice quello che vuole. Mi occupo delle mie competenze, non so come si potrebbe dimostrare il contrario". (Ilgiornale.it)

**Fdi : A. Meloni - ‘non mi occupo di nomine - non sono il Richelieu di Fratelli d’Italia’** - Credo sia giusto raccontare le cose come sono”. E i dipartimenti. . Mi occupo di quelle che sono le mie competenze. Meloni, ‘non mi occupo di nomine, non sono il Richelieu di Fratelli d’Italia’** sembra essere il primo su CalcioWeb. Non è, quindi, il Richelieu di Fratelli d’Italia? “Assolutamente no. (Calcioweb.eu)